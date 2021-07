Misterio y pasiones inesperadas en 'Amor por contrato'

No es el amor, sino la necesidad, lo que mueve a Liz y a Hoon a casarse. Todo va a complicarse cuando este aparente matrimonio por contrato empieza a convertirse en algo más que una serie de frías cláusulas. Pero el orgullo es fuerte, y Liz no reconocerá jamás que se ha enamorado del hombre chulo y prepotente al que desea día y noche desde aquel beso, ni Hoon será capaz de demostrarle que la razón de que nunca haya creído en el amor es porque solo podía enamorarse de ella. Por si esto no era suficiente, ambos deberán unir fuerzas para descubrir quién está detrás del asesinato del padre de Liz, que además extorsiona a Hoon y amenaza sus vidas. ¿Serán capaces de aparcar sus diferencias y unir fuerzas antes de que sea demasiado tarde?. 'Amor por contrato' ya disponible.