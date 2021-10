María R. Box autora de 'Adam'

María es bookstagramer y reseña, opina y recomienda todo tipo de novelas en su perfil de Instagram. Se considera una soñadora porque quien no sueña, no vive.

'Adam': Perfecto no es la palabra que definiría a Adam: El alcohol, las drogas y su capacidad para buscar problemas ya formaban parte de él. Tenía demasiados demonios escondidos en su mente, que le iban destruyendo poco a poco, susurrándole que eso era todo, que alguien como él no podía aspirar a más.

Rachel no era una universitaria normal. Las chicas de su edad no sienten miedo al entrar en casa, no cierran con llave su habitación ni rezan por salir por la puerta y no volver jamás.