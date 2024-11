Dani Fernández cuenta el mal rato que pasó en el aeropuerto: "Sacaron una bala de mi bolsillo"

Dani Fernández nos cuenta su momento 'tierra, trágame': “Es la peor vez que lo he pasado en mi vida"

“Mi mujer no entendía absolutamente nada", nos contaba el cantante sobre esta situación

Dani Fernández nos ha contado en 'Martínez y Hermanos' su mayor momento 'tierra, trágame', como hacen todos los invitados a nuestro programa, el que vivió en el aeropuerto y por un objeto extraño en el bolsillo de su chaqueta.

“La peor vez que lo he pasado en mi vida fue en el aeropuerto, mi mujer y yo íbamos a Londres”, nos contaba el cantante, que vivió una complicada situación en el control de seguridad: “De repente, veo que la chica se pone a coger mi abrigo y que lo pone otra vez en el principio para que vuelva a pasar mi chaqueta. Llama a otro chaval y le dice: ‘mira lo que hay aquí, es que esto es rarísimo'. Llaman a la Guardia Civil y yo me empiezo a poner nervioso".

Momento en el que el Guardia Civil se pone los guantes y le enseña lo que hay en su bolsillo: “Me saca una bala de pistola y me dice: ‘¿qué hace esto aquí? ¿dónde vas con esto? Yo me pongo muy nervioso, mi mujer mirándome en plan: ‘¿qué es esto? y en ese momento me quería cagar en mi amigo".

Dani Fernández: "Mi amigo tiene licencia de armas y un día me regaló una bala"

Lo que nos explicaba el cantante: “Mi amigo tiene licencia de armas y va a un cirucito de disparo. Un día ese amigo me regaló una bala de las que disparen, me la guardé y nunca me acordé de que estaba esa bala ahí".

Algo que le quiso explicar al Guardia Civil en ese momento: “Me puse tan nervioso que le dije: ‘es que mi amigo dispara’ y no sabía ni cómo explicárselo y me dice: 'si lo quieres llevar lo tienes que separar' y le dije: 'no, no, tú tira eso que no lo quiero para nada".