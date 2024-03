El sorprendente parecido de Hiba Abouk con Angelina Jolie: "Brad Pitt me confundió con ella"

Hiba Abouk visitaba el plató de 'Martínez y Hemanos' para pasar un buen rato y contarnos cosas de su vida que hasta ahora no había confesado. La actriz, no ha dejado de hablar y de mostrarse muy sonriente ante los comentarios de Dani Martínez y del resto de invitados del programa, en este caso, Paco León y Leo Harlem.

Ante esta respuesta, atónito, Dani Martínez quería saber más al respecto y planteaba a Hiba: "¿Esto te ha pasado una vez o varias veces?" a lo que la actriz contestaba: "Me ha pasado varias veces y me pasa todavía. La última vez, el año pasado".

La actriz continuaba poniendo ejemplos sobre sitios en los que le habían confundido con la actriz de Hollywood, cuando de repente confesaba: "Me pasó con Brad Pitt. Fue en el estreno de Babylon el año pasado en París. Él pasó a mi lado, me vio y se le cambió la cara. Yo me di cuenta que me estaba mirando más de lo normal y entonces me dijo "hola" y se fue.