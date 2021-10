"Es un sentimiento. Adoro mi país, mi lengua… Me encanta trabajar en Madrid, pero preferiría trabajar en Cataluña. Y deberíamos pensar por qué muchos no trabajan en Cataluña: los catalanes somos acomplejados, tendríamos que hacer faranduleo, alegría, fiesta… No podremos ser independientes hasta que no tengamos un star system catalán", decía Laura Fa en este canal de Youtube llamado 'La fábrica de Rufián'.