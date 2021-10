Carmen Lomana cuenta lo que le hizo Paz Padilla en su primera entrevista: "Me llevó a comprarme unas bragas gigantes"

Paz Padilla ha contado que ella fue la primera persona entrevistó a Carmen Lomana cuando todavía no era famosa y ha confesado que le llamó mucho la atención desde el primer momento: "No conocíamos la clase alta y ella nos la acercó de una forma muy divertida", ha contado la cómica.

Además, Carmen Lomana ha desvelado dónde la llevó Paz Padilla el primer día que se conocieron: "Me llevó al mercadillo a comprarme unas bragas enormes. Me lo pasé genial y me reí mucho", ha contado.