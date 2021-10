Después de esta llamada, el equipo del programa ha hablado con el líder del denominado 'Equipo A': "Los podencos están con su dueño. No se habían quitado antes porque no se podía, porque estaba la lava aún caliente. Los podencos no fueron abandonados, fue que el señor estaba cazando, explotó el volcán, cogieron miedo y se fueron y el dueño se marchó... pues lo normal, y quedaron por detrás. Los animales se metieron ahí buscando la salvación. Después no se podían rescatar y la única forma era esperar a que se secase la lava para poder entrar, pero como no se podía entrar porque no dejaban, hubo que esperar a la noche de luna llena para poderlos quitar. No hacían falta drones, ni mucho menos, simplemente entrar y sacarlos. Lo de la pancarta fue simplemente para que supieran que estaban bien, que estaban con su dueño", ha contado en exclusiva para 'Los Teloneros'.