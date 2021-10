Pero este no es el único escándalo que rodea a la alcaldesa de Barcelona. El Ayuntamiento ha sufragado un total de 26 vuelos cortos no urgentes a la alcaldesa Ada Colau, que en su etapa al frente del consistorio ha hecho uno de cada trayectos de radio corto en avión. La líder de Barcelona en Comú abogó por eliminar los vuelos de menos de 1.000 kilómetros y defendió el uso del tren como alternativa, pero los datos del portal de transparencia municipal la han contradecido.

Tras escuchar las últimas noticias sobre Ada Colau, Miguel Lago se ha dirigido muy furioso a ella: "Ibas a parar desahucios y no has parado ni uno. Últimamente no se puede ni pasear por Las Ramblas con el reloj bueno. No te quiero ver por el Teatro Apolo para ver mí espectáculo, que Messi se fue por tu culpa", ha soltado el presentador.