Carmen Lomana, sobre el videoclip de C. Tangana y Nathy Peluso en la Catedral de Toledo: "Yo no lo veo tan guarro"

C. Tangana ha vuelto a ser noticia por otro videoclip polémico, está vez lo ha protagonizado junto a Nathy Peluso y lo han grabado en el interior de la Catedral de Toledo . Y el sugerente baile ha provocado una gran expectación, una gran corriente de críticas y un gran encontronazo dentro del arzobispado.

La canción de C. Tangana ha enfrentado a la Iglesia, y no ha podido evitar la polémica en su nuevo trabajo, eso sí no le ha salido nada barato. Le ha costado 30.000 euros grabar en el interior del templo, destinados al Cabildo de la Catedral.