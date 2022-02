El 'bot' ruso no ha querido revelar su identidad y ha contado con medidas de seguridad , como un distorsionador de voz , para que nadie pueda reconocerla a través de la pantalla, y además se le ha pixelado su imagen, "por seguridad es mejor permanecer en el anonimato" , ha asegurado, porque la realidad que iba contar iba a preocupar a unos cuantos. Hasta podría correr peligro físicamente, "prefiero no jugármela" , ha afirmado.

Es la historia de un hombre que un día entra a trabajar a un sitio que parece normal, pero no lo es. De cómo un día comienza a trabajar con las redes sociales en un mundo donde las campañas son cada vez de más odio y donde se manipula socialmente . La gente puede pensar que sus lugares de trabajo son garajes o lugares muy escondidos, pero no, son oficinas como de cualquier agencia de marketing digital.

"La primera vez que me di cuenta que ahí pasaba algo fue al entrar a trabajar en esa oficina. Me pusieron un contrato, un contrato de confidencialidad, y ahí desvelaron cuales eran los objetivos", ha contado, "quién era el cliente". Ha reconocido que él no sabía cuál era la magnitud de todo aquello.

Cobraba unos 1.000 euros mensuales, y para él ir a trabajar era como un juego, "no medí nunca las consecuencias de lo que estaba haciendo", ha destacado, "mucho tiempo después no he tomado conciencia de muchas acciones que he llevado a cabo y la realidad es que sí que me encontré con un momento moral en el cual sucedió algo, que apareció en todos los medios de comunicación, yo había trabajado para un cliente que estaba relacionado con eso. Y llego a estar trabajando ahora con ese cliente y mañana presento mi renuncia".