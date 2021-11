"Me dirijo a diferentes parques, me identifico como policía y comentó a los padres que estoy haciendo un experimento, y que me gustaría ahí en el momento hacerlo con sus hijos delante", ha relatado. Salvador Martí se hace pasar por un pederasta y muestra cómo se puede engañar a un niño y llevárselo de un parque.

"Hicimos 12 experimentos en dos días, y de los 12 nos llevamos 11, y una de las niñas no se fue pero cogió las chucherías que le ofrecimos", ha explicado. Además no solo ha hecho este experimento también ha desarrollado otro proyecto, 'Alexia, enséñanos'. En el que explica a los niños que no pueden coger nada de un extraño, no pueden hablar con un extraño...