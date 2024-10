A oscuras, Ángel Gaitán grababa con su móvil cómo era la situación que estaba viviendo. Durante horas, tanto él como los pasajeros no solo no recibían información sino tampoco directrices ni suministros. "No se ha activado ningún protocolo ni ningún servicio de cara a nosotros. Ni agua ni que abran una puerta ni nada de nada", relató el colaborador desde dentro de uno de los trenes.