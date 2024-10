Las reclamaciones que podrán hacer los pasajeros afectados por el tren descarrilado

Desde 'Adif', señalan que ahora están centrados en retirar ese tren sin pasajeros que descarriló. El trabajo es tan complejo que lo van a posponer para el fin de semana para no afectar a los viajes. Aunque sí provocarán cortes en las líneas de trenes de Madrid a Comunidad Valenciana y Murcia. Todas las reclamaciones se podrán hacer a través de la web de Renfe. En función del retraso que haya tenido su viaje, se podrá pedir el precio del billete , el alojamiento y la comida.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado que la situación está controlada. Desde FACUA, recuerdan que los usuarios tienen derecho a recuperar el dinero. "Hay que aclarar que si has sufrido un perjuicio económico, tienes derecho a que te lo pague la compañía ferroviaria con la que lo has contratado. Igual que si un usuario ha perdido unas vacaciones y el hotel no se lo devuelve, tiene derecho a que la compañía le devuelva la cantidad", concluye Rubén Sánchez, secretario general de la organización.