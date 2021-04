Óscar nunca ha tenido novio y no se considera un chico promiscuo de hecho no le gustan nada ese tipo de hombre porque él “para llenarme los vacíos me leo un libro o me voy al gimnasio” . Un comentario que a su cita no le ha sentado muy bien porque a él si le gusta tener sexo y experimentar con diferentes personas. Matizado este asunto, ambos se han puesto con el rasca del amor y con la primera pregunta, Óscar ha flipado.

Víctor le ha contado que está descubriendo el talento sexual que tiene con las manos y que le encanta “encontrar el Punto P”. Óscar ha puesto cara de póker y ha intentado disimular, pero ha terminado reconociendo que no sabía cuál era ese punto “¡Madre mía! Lo que te estás perdiendo, si eso es la vida”. Y es que Óscar ha tenido sus cositas, pero todavía le queda mucho camino por descubrir “No he tenido tantas relaciones sexuales, he tenido, pero no de “me he follado a toda la comarca”. Lo que los nervios no le han hecho ver es que eso “te lo buscas tú solo”.