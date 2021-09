Manu y Francisco no son su “tropotipo” de hombre: se lían con las palabras en la decisión final

Francisco es un hombre muy extrovertido pero, en First Dates, no ha querido revelar su edad. A Manu, un chico de 36 años al que le encanta tener novio porque nunca ha tenido “una ruptura sentimental traumática”, le ha contado que nunca ha tenido una relación de pareja, pero no ha habido manera de que le confesara cuántos años tiene. “Es que en mi pueblo nadie sabe cuántos años tengo y no lo voy a decir”, ha dicho Francisco y esa ha sido su última palabra sobre el tema.