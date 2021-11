Maribel, al ver a su cita: “Se me han caído los palos del sombrajo”

Ángel Luis no ha tenido suerte en el amor y tiene claro que la belleza de las personas está en el interior por lo que no tenía ninguna expectativa sobre la persona que estaba a punto de conocer. Sin embargo, cuando Carlos Sobera le ha presentado a Maribel y ella le ha dicho que vivía en Getafe, sus ilusiones se han roto .

El alicantino ha intentado superar el puente de la distancia, pero su cita no ha conseguido ver más allá de su físico. Maribel ha afirmado al verle “Se me han caído los palos del sombrajo” y es que Ángel Luis no le ha gustado nada de nada “Le he vito feo, muy feo… Feo, ya está”. A pesar de los puentes que ambos no han sido capaces de atravesar, su cita ha ido muy bien, se han reído y Maribel ha entrado al hombre con chispa y duende que buscaba. Una pena que no se hayan gustado.