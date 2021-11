Gabriela tuvo una revelación: “Dios nos dijo que teníamos que venir a España a llenar un jardín, es una cosa de locos”

Gabriela ha llegado a ‘First Dates’ asegurando “no me siento sola, yo sé estar conmigo” y preguntando por la salida de emergencia. Una actitud que no le ha ayudado demasiado. Igual que tiene claro que lo más importante de su vida es Dios, también ha sentido que Felipe no era el hombre que quería conocer.

Gabriela estaba nerviosa por si no le gustaba su cita y le ha preguntado a Lidia por la salida de emergencia. No sabemos si ha sido también una revelación que tenía, pero cuando ha visto a Felipe ha soltado un “Auxilio, quería irme, no me gustó su apariencia en general”. Gabriela se ha cerrado en banda cuando le ha visto y ha llegado a decirle un “Otro ingeniero, son como las cucarachas” cuando se ha enterado de su profesión.