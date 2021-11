José Luis, muy crítico con su cita: “Yo no soy un chico de universidad, pero a ella la he visto un poco cortita”

José Luis tiene un concepto muy concreto de feminidad de una mujer que no ha encontrado en Esther cuando la ha visto cruzar la puerta de ‘First Dates’ y desde ese momento no ha parado de sacarle peros . Y eso que a ella él le ha gustado mucho, mucho .

Para mantener una relación con una mujer, José Luis asegura necesitar sentir una conexión especial con su pareja y ver en ella a la mujer morena y muy femenina que está buscando. Esther es rubia y no se ajusta a los prototipos que el soltero está buscando . Él mismo ha llegado a asegurar que ni sus amigos le entienden en el terreno amoroso.

Y aunque ha intentado ser cordial con Esther hasta en el momento en el que ella se ha lanzado a besarle apasionadamente, ha tenido claro durante toda la cita que no era lo que estaba buscando y se ha mostrado muy crítico con ella en sus reflexiones: “A pesar de ser simpática, la capacidad de expresión de ella… No sé, cómo que le faltaba algo más de cultura. Yo no soy un chico que venga de la universidad ni estudioso, pero intento buscar las palabras más adecuadas en un momento dado y a ella, la ha visto un poquito cortita”.