Luba, inmóvil al saber dónde tiene su cita los piercings: “Tengo los dos de los pezones y el Príncipe Alberto”

Luba ha tenido claro que Guillermo no era el hombre que estaba buscando cuando él le ha dicho que su horóscopo era Capricornio, pero ha querido intentarlo hasta el último segundo. Se ha puesto nerviosísima al besarle y ha flipado al saber que tenía un piercing con una dilatación de 3,5 centímetros en su zona más íntima.

Luba y Guillermo han conectado muy bien durante la cena y quitando el tema del horóscopo parecía que la cosa iba bien. En la terraza se han atrevido con los dardos del amor y no han dudado en besarse como si no hubiera un mañana. Una experiencia que a Luba le ha encantado “Me ha puesto muy nerviosa porque besa muy bien”. Pero las sorpresas no habían terminado todavía.