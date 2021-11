Emilio, un chico FIFA: “Soy el más hetero de los heteros”

Ainhoa y Emilio han protagonizado una cita llena de risas, coincidencias y buen rollo, pero cuando ha llegado la decisión final la cosa se ha tensado, muy, mucho. Emilio ha querido repetir cita con Ainhoa a pesar de que no era la mujer 10 que esperaba y le ha sentado fatal que ella no pensara lo mismo.

Ambos han tenido muchos puntos de conexión y eso que él le ha hablado alto y claro sobre sus gustos, creencias y aficiones “Soy el más hetero de los heteros”. Sin embargo, Ainhoa ha flipado con su cita, no solo no le ha gustado que fuera tan creído “es un chico FIFA” y que se pusiera a cantar, es que no le ha gustado en general. Sin embargo, se lo han pasado bien y él no esperaba que le diera calabazas.