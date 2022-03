“Yo no como mucho, solo una vez al día …”, comentaba Gheorghe mientras esperaban la cena. “¡Madre mía! ¡¿Solo come una vez al día?! Y yo que cuando me dan los 5 primeros minutos, no tengo arreglo”, aseguraba Charo, su cita.

“No me gustan las mujeres gordas, no. Como a mí no me gusta la comida, yo solo como una vez cada 24 horas”, se confesaba Gheorghe delante de las cámaras. En la decisión final, fue un poco más elegante: “No es mi prototipo de mujer, a mí me gusta una mujer delgada”.