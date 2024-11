Un soltero no soporta que sus citas coman con la boca abierta: "Pongo una mirada que parece que esté viendo a Franco"

Riki, un dependiente de Barcelona, es el siguiente soltero en acudir al restaurante del amor

"Hemos ido al reservado y yo no quería besarle a él", explica Joel a las cámaras del programa

La sorpresa de María José al descubrir que su cita le recibe con una jota salmantina: se pone a bailar al ritmo de la canción

Riki, un dependiente de Barcelona que derrocha glamour y estilo allá por donde pasa, es el siguiente soltero que se pasa por el restaurante del amor de 'First Dates' para ver si consigue volver a sentir las mariposas en su estómago. Se considera muy feliz, estrafalario y busca a alguien que tenga "la mente abierta" y las ideas claras.

"Hay veces que me pongo vestidos, que me pongo las uñas, tengo el pelo largo... La gente lo ve como femenino y quieren más a un machirulo. Pero bueno, ellos se lo pierden", explica el soltero a las cámaras del programa. Carlos Sobera, una vez que ha escuchado a Riki y todo lo que le gusta de una persona, se dirige a las puertas del restaurante para presentar a Joel, una persona que está desesperada por encontrar a alguien que le quiera porque en el amor "le ha ido mal".

Sin embargo, rápidamente Joel desvela a 'First Dates' por qué no ha conseguido florecer el amor con sus anteriores relaciones: "Con las parejas que he tenido, no ha ido a más por manías, básicamente. Tema olores soy muy tiquismiquis".

"La verdad que me ha parecido un chico muy guapo y no me esperaba que entrara dentro de los estándares que yo tenía, básicamente", desvela Riki al programa en cuanto hace una primera toma de contacto con su cita. Por parte de Joel, también le gusta el estilazo que lleva el chico con el que le han emparejado, aunque las uñas que lleve puedan "desgarrarle" cuando estén haciendo "cualquier cosa".

Una vez se acomodan en la mesa, es el momento perfecto para que Riki y Joel comiencen a descubrir sus pasiones y ver si florece el amor. Sin embargo, Joel, que al principio si le había impresionado la forma de vestir de su cita, prefiere hombres más "masculinos" y menos "afeminados".

Antes de ponerse a comer, Joel estaba muy asustado por la forma de comer de Riki porque, entre otras muchas manías, el soltero no soporta que sus parejas se alimenten con la boca abierta: "Tengo la manía de que coman con la boca abierta. Pongo una mirada que parece que esté viendo a Franco. Me quedo hipnotizada. El sonido de caballo..."

Sin embargo, Riki pasa el primer filtro de Joel al darse cuenta de que no come con la boca abierta. "Comió bien", explica a las cámaras de 'First Dates'.

A medida que avanza la cena, Joel empieza a contar todas las manías que tiene, como colocar el vaso y los cubiertos de una forma o su extraña forma de dormir. "Es un 'maniítas'. Tampoco es tan preocupante", detalla al programa.

En cuanto terminan la cena, ambos se reúnen a la sala de intimidad total de 'First Dates' para ver si surge el amor. Sin embargo, es Joel el que empieza a darse cuenta de que Riki no es la persona con la que mantendría una relación en pareja. "Hemos ido al reservado y yo no quería besarle a él. Si me hubieran puesto a Mario Casas... hubiera apagado las dos antorchas y veis porno. Yo me esperaba con tatuajes, más rasgos italianos o con un acento de fuera", explica el soltero.

La decisión final de Riki y Joel en 'First Dates'

Sobre si mantendrían una segunda relación, Riki estaría encantado de volver a verse las caras con Joel: "Me lo he pasado muy bien y me gustaría conocernos un poquito más. me has transmitido muy buena vibra desde un primer momento".