El extraño talento de un soltero en 'First Dates': "Tengo un máster de cómo pedir matrimonio a mujeres"

Sin embargo, el soltero admite a las cámaras del programa que alguna de sus pedidas de matrimonio ha sido a personas que ha ido encontrando "por la calle" . "La tercera también fue ella. Estoy en negociaciones con la productora de Hugh Grant para hacer la secuela: 'Tres no bodas y un dineral' , que es lo que me ha costado la última porque fue a dos meses de la boda", cuenta con cierto humor al presentador. El soltero, antes de conocer a su cita, cuenta que ha ido al restaurante del amor para encontrar una mujer "divertida, honesta y transparente".

Mientras hacen una primera toma de contacto entre ellos, Enrique aprovecha para desvelar un aspecto muy importante acerca de su pasado en el mundo del amor: "Generalmente, en mi vida sentimental, ha habido distancia. Me enamoré muy jovencito de una chica en Chile y me fui a vivir ahí ".

Una vez se sientan para cenar, ambos aprovechan para conocerse un poco más el uno del otro. Enrique descubre que su cita viene de Israel y él no puede estar más contento de haberle emparejado con una persona así. "Me parece que es un poco espejo a mí. Yo he vivido en Chile 10 años, en Miami cuatro meses, en Barcelona un año. He estado en Cádiz un verano trabajando cuando era jovencito...", explica el soltero a las cámaras del programa.