Un soltero decide no sentarse al lado de su cita en la sala de intimidad total de 'First Dates'

Chema ha venido al restaurante sin ningún gusto en particular. "Últimamente ya no estoy pensando que sea de una manera o de otra. Si no que tiene que entrar por el corazón. Ver y después sentir", cuenta a la camarera del programa. Además, él no quiere a una persona obsesiva, malhablada, terca. Alguien, a fin de cuentas, "normal" para el sanitario.