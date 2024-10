Un soltero confiesa que está en plena forma a sus 60 años: "El gato está encerrado, cuando salga será tremendo"

Rafa visita 'First Dates' en busca de su media naranja. Tiene 60 años, es empresario y se considera muy extrovertido. En su encuentro con Carlos Sobera preguntaba cuántos años le echaba y el presentador decía que 50 y al enterarse que tiene 60, apuntaba: "Pues no lo aparentas, estás muy bien".

Respecto a la distancia que les separa a los solteros, ya que Rafa vive en Asturias y Mari Pino en Canarias , para ninguno de los dos es un problema y así se lo comentaban. La soltera decía que con ir un fin de semana al mes a Asturias y otro que fuera él a visitarla a Canarias, sería suficiente por el momento. Además, Rafa desvelaba a su cita, que es muy cariñoso y mimoso , una faceta que maravillaba a Mari Pino: "Me gusta su personalidad. Llegó a mí con humildad y eso me atrae bastante".

Después de una cena con mucha conexión, la pareja de solteros pasaban a la sala de la intimidad y lo daban todo bailando. Tras unos bailes muy pegados, Rafa le daba unos besos a Mari Pino en el cuello , que hacían enloquecer a la soltera: "Me ha respetado y me ha encantado".

Los solteros llegaban a la decisión final después de una cita con mucho feeling, la primera en desvelar si quería una segunda cita o no era Mari Pino, que contestaba que sí quería tener una segunda cita con Rafa: "Sé que es difícil porque él vive en Asturias y yo en Canarias, pero cuando hay amor eso no importa".

Por último, Rafa afirmaba querer seguir conociendo a su cita y tener un segundo encuentro y comentaba: "Me pareces una mujer extraordinaria y no me gustaría perder el contacto. No quiero irme de aquí sin saber que voy a volver a verte".