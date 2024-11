Un soltero, fascinado con su cita en la sala privada de 'First Dates': "Lo dio todo..."

Marina , una administrativa madrileña de 33 años, es la siguiente soltera que acude al restaurante del amor de 'First Dates' para ver si consigue encontrar a alguien que se compenetre con ella y puedan compartir muchas experiencias. No se plantea tener hijos y cree que suele "caer mal" porque tiene mucho carácter y es muy sincera.

Marina busca una persona que sea sincera, simpática, que le gusten los animales. "Yo si me parece un peñazo, pues hasta luego, Mari Carmen. Si ya no me atrae físicamente, pues hasta luego Mari Carmen. Pobre las Mari Carmen de España", cuenta la soltera a las cámaras de 'First Dates'.