El rebote de una soltera ante el piropo de su cita: "Siempre me lo dicen y yo ya me los veo"

Fran y Luiza son dos estudiantes de magisterio que acuden a 'First Dates' a buscar el amor

El físico de Luiza impresiona a su cita: "Es justo mi prototipo"

En 'First Dates' buscamos solter@s ¡Apúntate al casting!

Fran visita 'First Dates' en busca de su media naranja. Viene desde Sevilla, estudia magisterio y es entrenador de tenis. Asegura que físicamente es muy cambiante: "Yo me quito la perilla, me afeito, me tiño el pelo, yo voy cambiando mucho".

Hablando con Carlos Sobera confesaba, que antes de ponerse a estudiar, intentó ser militar y estuvo en la academia de Lleida, pero le pareció muy duro y lo dejó. Su chica ideal es de su edad, mejor rubia que morena y que sea presumida y le guste arreglarse.

Luiza es su cita, tiene 20 años, estudia también magisterio y es una apasionada rociera. Señala que corrige a mucha gente por su nombre, que viene del portugués y se confunde con Luisa. Su cita al verla se ha quedado prendado por ella porque es justo lo que buscaba: "Es mi prototipo, rubia, con ojos azules y no puedo pedir más". Sin embargo, el impacto de este primer encuentro en Luiza, ha sido todo lo contrario: "No es mi tipo el chico la verdad, porque a mí me gustan más altos y morenos".

Durante la cena, Fran y Luiza se conocían un poco más. El soltero explicaba a su cita que intentó ser militar, pero le pareció muy duro. En la conversación, ambos también se han enterado que están estudiando lo mismo, algo que les ha agradado.

El piropo de Fran que "molestaba" a su cita

Fran no perdía el tiempo y aprovechaba este ambiente distendido, para coquetear con su cita: "Tienes unos ojos muy bonitos, no puedo ni mirarte directamente", y Luiza se lo agradecía, aunque comentaba fuera de cámaras: "Siempre me lo dice la gente, pero nunca nadie me dice qué divertida o qué maja soy. Lo de los ojos es algo que me levanto todos los días y yo ya me los veo en el espejo".

Aunque Luiza no se la veía muy entusiasmada por su cita y ha estado bastante tirante y distante, Fran impresionado, no ha parado de alabar su físico y le decía: "Aunque no era fácil eres precisamente lo que buscaba, rubia y con ojos azules. Creía que era muy complicado, pero han dado en la clave". Por el contrario, Luiza no decía nada de Fran y salía del paso: "Yo es que al final el físico me da igual, busco una persona que me haga reír y que me dé tema".

Luiza, fuera de la cita, ante las cámaras de 'First Dates', explicaba: "A mí me llaman la atención las personalidades que son extrovertidas, que hacen coñas y me hacen reír. Yo a Fran le he visto un poco apagado".

La decisión final de Fran y Luiza

La cita terminaba y los solteros tenían que tomar una decisión. Fran, encantado con la soltera, respondía que sí quería tener una segunda cita con Luiza aunque vivan algo lejos el uno del otro.