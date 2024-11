Descubrimos Chozas de Canales, en Toledo, un municipio que se ha convertido en el paraíso de los okupas

Cientos de viviendas ocupadas en Chozas de Canales, Toledo, un pueblo que no llega a los 5.000 habitantes. La propia alcaldesa hablaba con nosotros y nos admitía que un 35% de las casas de la localidad tienen okupas: "Era un pueblo que todo valía, era muy fácil empadronarse y tiene diversos factores más que favorecen la ocupación".

Los vecinos del municipio se quejan por este gran problema que sufren y aseguran que la mayoría de los okupas encima son conflictivos: "A mí hace unos meses me robaron el coche y esto antes no pasaba", decía una de las vecinas ante las cámaras del programa.

Visitando el pueblo, conocíamos el caso de Carmen, una señora de 81 años que desde hace cuatro años tiene ocupada su vivienda. Por este motivo, esta anciana tiene depresión y no podía atender al programa, pero si hemos podido hablar con su hijo y su nuera.

Nacho Abad preguntaba si eran inquiokupas y Pilar se lo confirmaba: "Entraron hace cuatro años, pagaron dos meses y ya no volvieron a pagar nada hasta hoy". Tras estas palabras, el presentador planteaba si los okupas tienen un buen nivel de vida , y la invitada señalaba: "Sí, los niños tienen coches eléctricos, hacen viajes , lo que quieran, como no pagan nada".

Para finalizar, Nacho Abad decía al hijo de la mujer de 81 años muy afectada por esta okupación, el motivo que le dan estos inquiokupas para no pagar, y él respondía: "Todo empezó porque ella me dijo que su marido se había ido porque tenía problemas con las drogas y a la semana le dijeron a mi madre que ya no iban a pagar más hasta que lo dijera un juez".