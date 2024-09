Jake conoce a las amigas de Irene durante la cita: "Me da vergüenza bailar vestido de princesa"

Irene, de 23 años, que está buscando trabajo quería buscar el amor en nuestro resturante de 'First Dates ' , le daba igual "que fuera hombre o mujer", pero lo hacía acompañada de Sandra y Krysta, sus amigas con las que comparte el mundo del 'Cosplay'. Y, aquí, iba a conocer a Jake, de 18 años y que es 'Cosplayer' con ellas.

"Soy una persona muy tímida , no hubiera sido capaz de conocer a una persona de cero viniendo hasta aquí yo sola, necesitaba un apoyo moral", nos contaba Irene y, sus amigas, que iban a ver su cita desde la terraza a través de una pantalla, pero antes de despedirse de ella le daban el consejo de que "se suelte y no se corte".

"Sería un plus" que fuera 'Cosplayer", aseguraba Irene antes de conocer a su cita y, tras esto, conocía a Jake, camarero y opositor a militar , que afirmaba que el ' Cosplay ' para él es " la posibilidad de ser otra persona y ver qué capacidad tiene para adaptarse a otros papeles".

"Soy bisexual, me puede gustar igual una chica que un chico. Diría que soy género no binario, pero la gente suele utilizar pronombres femeninos", explicaba Irene en medio de esta conversación y Jake también le contaba: "Visto de chica, pero mis pronombres son masculinos".

Irene aprovechaba un momento de la cita y, aunque decía ir al baño, tenía un momento para hablar con sus amigas de sus primeras impresiones: " Me cae bien, pero creo que es un poco chiquitita" . Ellas le pedían que le contase la historia de su perro.

Algo que ella no dudaba al volver a la mesa, tras preguntarle por si le gustan los animales y la respuesta de Jake, ella le contaba que tiene un perro un poco especial: "No se lleva bien con ningún perro, es lo que se diría como un perro reactivo".

Cuando terminaban de cenar, Jake iba a descubrir que las amigas de su cita estaban en una parte del resturante, de las que se llevaba una buena impresión: "El 'Cosplay' de ellas está bastante guay, me ha parecido un grupo de amigos cómodo, bastante amigables".

Pero no se sentía tan cómodo cuando llegaba el momento de bailar todos juntos: "Me da vergüenza vestido de princesa, no pega. Esto en la discoteca, sí". Aunque terminaba soltándose y sorprendiendo a todas con su 'twerking'.