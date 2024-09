Italiano ha entrado al restaurante del amor haciendo un baile hardcore que ha sorprendido a Carlos Sobera

Italiano se confiesa con Arancha: "El suelo de Valencia era más mi casa que otro lado"

Para Italiano, un artista de 26 años, el hardcore es su “religión” y su “estilo de vida”. Lo baila desde hace muchos años y lo ha convertido hasta en su profesión. “Mi mayor pasión es el hardcore y el new style”, apuntaba al hacer su entrada estelar en ‘First Dates’.

Tanto es así, que, nada más poner un pie en el restaurante de Carlos Sobera, no dudaba en hacerle una petición al presentador: que le pusiera música para poder hacer gala de su particular destreza para el baile.

“Cuando me muevo con la música, me llena de verdad de vida, me hace feliz”, apuntaba, antes de hacer una demostración al staff del programa de Cuatro. De repente, el joven se ha puesto a bailar sus pasos prohibidos y los ha dejado a todos anonadados.

“Qué adrenalina, me ha encantado”, decía el presentador. “Es que eso es un baile, flipa, parecen un equipo de samuráis”, apuntaba Matías Roure, con mucho sentido del humor. “Muchos me prejuzgan, pero yo me considero buena persona”, apuntaba Italiano.

Aunque su pasión es la música y bailar hardcore, no le importa si su chica no está metida en ese mundo. En nuestro programa, ha cenado con Arancha, una mujer muy diferente a él, a la que no le gusta salir de fiesta: “Lo odio. Nunca estaría en una discoteca, soy muy antisocial para eso”, decía ella.

La confesión más íntima de Italiano a Arancha

Aunque ella es burgalesa y bilbaína, actualmente vive en Valencia y ese ha sido el punto en común que ha encontrado con Italiano, ya que, para él, esa zona geográfica es una de sus favoritas: “Es mi lugar preferido del mundo”, apuntaba.

“En Valencia viví de las épocas más felices de mi vida. Vivía en la calle, sentía que el suelo de Valencia era más mi casa que cualquier otro lado porque era feliz, me lo pasaba bien”, declaraba el comensal de ‘First Dates’.

“Imagínate que nada te ate en la vida, ser libre de verdad. Yo era libre de verdad”, declaraba el participante del programa de Carlos Sobera, que aclaraba que “hoy en día, no lo haría”. “Yo soy muy hippie, pero no viviría en la calle”, decía Arancha.

