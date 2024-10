Dos solteros se enamoran y hacen 'match' en 'First Dates': "Es un espectáculo de mujer"

Este soltero se llama David , es coctelero, tiene 48 años y viene a 'First Dates' desde Estepona, Málaga. Afirma que se viste muy llamativo porque le gusta, pero no para llamar la atención de los demás. Antes de ser coctelero, fue chófer de artistas como Nicky Jam, Bad Bunny o Dj Tiesto. A David le gustan las mujeres con tatuajes, con sus curvas, más bajitas que él.

Sandra es la cita de David, trabaja en una gasolinera, le encanta escribir y señala que a sus 40 años tiene filtro hablando, pero no escribiendo: "Me dicen mucho la p*** poeta".

Ya en la mesa, la cita entre David y Sandra ha ido viento en popa, los dos se atraen, se gustan y están de acuerdo en todo. Sandra sorprendía a su cita con un lema en su vida: "Prefiero que me fo*** la mente a fo***, me gusta más una buena cena y una charla interesante, que darle que te pego". Sin embargo, a David esto no le ha hecho tanta gracia y comentaba: "Me he quedado loco, se me da mejor fo*** de la otra manera".