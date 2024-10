El relato de una soltera deja sin palabras a su cita: "Amanecí en la cama del cumpleañero y un mes después estaba embarazada"

Dos solteros de Vallecas buscan el amor verdadero en 'First Dates'

Esmeralda sorprende a su cita cuando le cuenta cómo se quedó embarazada

David es el soltero de hoy que visita 'First Dates' en busca del amor verdadero. Tiene 44 años, es de Vallecas y asegura que la gente de esta localidad siempre son personas humildes y con las ideas bastante claras de lo que quieren en la vida. En el amor, busca una chica leal ya que en su matrimonio descubrió muchas infidelidades por parte la que era su mujer.

Este soltero afirma que no busca una princesa que rescatar, sino una guerrera que luche a su lado. Sigue creyendo en el amor, sus hijos ya son mayores y quiere una compañera para compartir su vida.

Esmeralda es la cita de David, tiene 39 años, es peluquera y tampoco lo ha pasado nada bien en el amor: "Me han sido infiel, me han llegado a hacer 'ghosting' y nunca me han entendido solamente por ser madre".

David y Esmeralda al verse, aunque no se han atraído de primeras, la cita ganaba puntos cuando se enteraban que los dos son de Vallecas: "Eso siempre une". Al preguntarse la edad y Esmeralda enterarse que su cita tiene 44 años, comentaba: "Yo no aparento la edad que tengo, me suelen echar 30 años, por eso siempre he solido estar con parejas con menos años".

Durante la cena, ambos solteros se han contando sus vidas, David le indicaba a que se dedicaba y lo que le gustaba hacer en su día a día, sin embargo, Esmeralda estaba más preocupada porque físicamente no ha sentido lo que tenía que sentir: "Es simpático, pero no es lo que yo busco".

Pese a esto, Esmeralda y David siguen buscando la manera de conectar más allá del barrio. Parece que lo conseguían hablando de sus fracasos amorosos. La soltera explicaba a su cita que tuvo una pareja durante 12 años, pero que le fue infiel con su compañera de trabajo, y añadía entre risas: "Quería estar con las dos a la vez, pero no". Después de dejarlo con su pareja, Esmeralda cuenta que "no estaba muy bien" y que en un cumpleaños se pasó con las copas y amaneció en la cama del cumpleañero: "Un mes después me enteré que estaba embarazada".

David se quedaba sin palabras con la historia que acababa de contar Esmeralda y, aprovechaba para desvelar que su padre le abandonó: "Era un pieza que abandonó a mi madre y a mí cuando yo era pequeño", aunque asegura que gracias a eso él es totalmente distinto a su padre.

La decisión final

Una vez terminada la cena, llegaba el momento de decidir si estos dos solteros querían seguir conociéndose o no. Esmeralda admitía que había pasado un rato agradable y se alegraba por haber coincidido con alguien de Vallecas.