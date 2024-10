Las elecciones de Estados Unidos siguen sin tener un claro favorito: así es su complejo sistema electoral

Según explica José Luis Fuentecilla en Noticias Cuatro , hay que recordar que la del presidente de Estados Unidos no es una elección directa. Es como si fueran casi 50 elecciones independientes en ca da uno de los Estados de la unión y el distrito de Columbia. Cada uno de los Estados tiene asignados un número de votos en función de su población. Son los llamados votos electorales y se los lleva el candidato que gane las elecciones en ese Estado, da igual que sea por uno o por tres millones de sufragios.

En estos Estados en los que no está claro que va a ocurrir, la situación no pinta bien para Kamala Harris, aunque todavía no hay nada perdido. Donald Trump lleva ventaja en los sondeos y en el voto adelantado en cuatro estados del sur: Nevada, Arizona, Georgia y Carolina del Norte, lo que le otorgaría 268 votos, a solo dos de la mayoría absoluta.