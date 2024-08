El origen de cómo ligar en Mercadona fue en 'First Dates' hace 7 años ¡tenemos el vídeo!

Lea, soltera que estuvo en 'First Dates' hace siete años (septiembre de 2017) ya nos contaba cómo ligaba ella en Mercadona

"Hay una hora exacta en Mercadona cuando van a comprar todos los solteros, sobre las 19.00h - 20.00h", nos contaba

La soltera nos confesaba sus trucos para ligar en este supermercado: "Sé que son solteros por lo que llevan en el carro"

Ahora está de moda ir a ligar a Mercadona y en una hora en concreto, pero lo que no sabías es que el origen de cómo hacerlo ya lo contó una soltera que estuvo buscando el amor en 'First Dates' en septiembre de 2017 y se llama Lea.

En los últimos días, hemos podido ver cómo en las redes sociales se ha hecho viral ir a ligar a Mercadona entre las 19:00 y 20:00 horas y ¡tiene su técnica!: colocar una piña bocabajo en tu carro de la compra, con el que te diriges a la sección de vinos y chocas el tuyo con el carro otra persona que también lleve una piña invertida. Como también tienes que saber cuáles son las secciones por las que tienes que moverte dependiendo de tu edad.

La moda viral de ir a ligar a Mercadona comenzó en 'First Dates'

Esta soltera de origen italiano, nacida en Sudáfrica y que ha vivido gran parte de su vida en la Costa del Sol, Marbella, llegaba a 'First Dates' hace siete años para buscar el amor. Momento en el que se presentaba como "la chica de las flores" y como una persona cariñosa que puede llegar a agobiar: "Si me gusta un chico me gusta y nadie me lo quita".

Ella tenía claro que en nuestro programa tenía ganas de encontrar "al amor de su vida" con el que tuviera algo en común, aunque eso de que le gustase alguien no era muy complicado: "Yo lo paso mal porque me enamoro muy rápido". Pero lo que no sabía es que iba a ser clave para que se hiciera tan famosa esta técnica de seducción en este supermercado tan conocido.

"Me iba a Mercadona cuando todos los solteros hacían sus compras", nos confesaba Lea

Y tanto que nos confesaba que era enamoradiza, ante la pregunta de nuestra Lidia Torrent sobre esto antes de encontrarse con su cita, Lea terminaba contando a parte de nuestro equipo cómo ligar en Mercadona hace ni más ni menos que siete años, algo que ahora mismo está tan de moda: "Me iba a Mercadona cuando todos los solteros hacían sus compras, sabes que son solteros porque tienen cerveza y patatas en su carro".

Mucho se ha dicho de los códigos que se están utilizando en este momento para saber que busca la otra persona y si realmente está en Mercadona para ligar, algo de lo que nuestra soltera nos desvelaba con detalles su manera de hacerlo: "Hay una hora exacta en Mercadona cuando van a comprar todos los solteros, sobre las 19.00h - 20.00h".