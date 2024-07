Dos solteros tienen un fuerte tonteo confesando sus mejores experiencias en el sexo: "Mi primera vez fueron siete en una noche"

'Rallada' una creadora de contenido y Kim, un vigilante de seguridad, han tenido una cita de lo más 'hot'

Ambos se lo han pasado muy bien contándose intimidades, pero no han llegado a congeniar del todo

Las flechas del amor de Cupido no han llegado a hacer efecto entre Raquel 'Rallada', una creadora de contenido en redes sociales y Kim, un vigilante de seguridad de 27 años. La cita entre ambos ha sido muy divertida y han pasado momentos en los que no han para de reír.

Sin embargo, los dos han estado de acuerdo en que son personas completamente distintas. La primera reacción cuando se han visto ha sido con desánimo, ya que ambos han señalado que no les ha atraído su forma de vestir y el físico. Además, durante la cena 'Rallada' le ha confesado a Kim, que en el pasado casi llega a convertirse en monja.

A Kim el tema de la religión no le gusta mucho y se lo ha hecho saber. Cuando la pareja ha terminado de cenar, 'First dates' les ha invitado a pasar el reservado para que tuviesen un momento de intimidad. En ese lugar tan romántico, los dos se han desatado y han confesado aspectos muy íntimos sobre su experiencia en el sexo.

Kim ha pensado que 'Rallada' al haber sido religiosa no era nada sexual: "Mi mente me engaña y creo que la gente religiosa no es muy sexual". En ese momento, la creadora de contenido le ha parado los pies y le ha confesado que es muy ardiente: "Soy activa, las que parecemos más santas luego somos las más perras".

"No sé si me podrás seguir el ritmo", le ha seguido diciendo 'Rallada' mientras le miraba fijamente. "A mí dame un respiro, de dos minutillos, no te digo que vaya a echar cinco seguidos porque sería mentir...", le ha contestado Kim son una sonrisa pícara. 'Rallada' ha vuelto a demostrarle que ella puede echar más de cinco: "Pues mi primera vez fueron casi siete en una noche".

Tras esto, 'Rallada' ha confirmado que hace 'squirting', algo que le ha encantado a Kim. Además, la creadora de contenido ha afirmado que la primera vez que se masturbó le pidió permiso a Dios: "Yo no me autoexploraba porque eso es pecado y la primera vez que traté de hacer algo en el asunto le pedí permiso a papá Dios".

Kim ha alucinado con las confesiones de su cita y tras esto, 'Rallada' le ha preguntado sobre su postura favorita. Kim para demostrárselo ha querido ensayar la posición en el reservado de 'First dates': "¿Te pongo en la posición o no?" 'Rallada' se ha reído, pero no ha querido dar el paso.

A pesar del tonteo en el reservado...

'Rallada' y Kim han tenido que decidir si quería seguir conociéndose en una segunda cita. Sin embargo, los dos han decidido irse por separado tras la cena que han tenido en el programa de Carlos Sobera. 'Rallada' ha sido la primera que ha rechazado a Kim.

“Me ha parecido súper majo, pero siento que hay cosas muy importantes en las que no compaginamos. Tu máxima duración en una relación ha sido de un año y medio, y me parece demasiado poco. Yo busco algo más estable, más tranquilito”, ha explicado 'Rallada' a su cita.