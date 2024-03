Arantxa no es la única soltera que ha querido salir corriendo: las espantadas que han hecho historia en ‘First Dates’

Repasamos los solteros de ‘First Dates’ que han salido corriendo al ver que su cita no les gustaba

Hace unos días veíamos como Arantxa, una soltera yogui de ‘First Dates’ sentía la necesidad de darse “media vuelta” y marcharse del restaurante de Carlos Sobera sin mirar atrás. Necesidad que no cumplió, pero que otros muchos solteros también han sentido y sí han hecho. Son muchos los solteros que por desgracia solo se fijan en un exterior y han salido corriendo de su cita sin mirar atrás.

A Arantxa no le gustó nada ni el traje ni el físico de Raúl, su cita y tuvo la sensación de que iba a estar mucho más cómoda tomándose una copa con Carlos Sobera y que él le hablara de su vida profesional. Sin embargo, se armó de valor y decidido darle una oportunidad a su cita. Algo que no sirvió de mucho si hablamos de amor, pero que sí le hizo disfrutar de una cena y un baile muy divertidos.

Arantxa mostró mucha educación y decidió quedarse, algo que no hizo entre otros Emilio. Un soltero de 80 años que esperaba tener una cita romántica con una preciosa mujer de 50 y que cuando vio que su cita era Blanca y tenía más o menos su edad, se quedó rígido como un palo y decidió salir corriendo “La sociedad no me lo permite, no compagina conmigo esta señora”. Menos mal, que Blanca se lo tomó con humor “Adiós, muy buenas“ y que ya ha regresado a ‘First Dates’ en otras dos ocasiones y qué ocasiones… ¡Dos flechazos!

Algo parecido a lo que sintió Emilio, sintió Francis, una soltera que se asustó muchísimo cuando descubrió que su cita tenía 90 años y quiso salir corriendo sin mirar atrás. Bueno, que tenía 90 años, era camionero y no era el señor educadísimo que ella esperaba que cruzara la puerta del restaurante

Francis y Emilio lo hicieron mal, pero lo hicieron nada más ver a su cita, pero en el restaurante del amor hemos llegado a ver como aprovechan que su cita se va al servicio para salir corriendo. Sí, Álex, un joven de Bilbao, aprovechó que su cita fue al baño para avisar a la camarera y decirle que se sentía incómodo, y que se marchaba. Cristina le dijo que igual debía despedirse, pero él no lo vio necesario “nos conocemos desde hace diez minutos, no le va a importar".

Maite tenía claro que Francisco no era el hombre con el que quería bailar bachata, pero decidió olvidarse del exterior y conocer a la persona, una decisión que consideró equivocada cuando él le propuso apañar la decisión final. Francisco no estaba preparado para que le dieran calabazas en televisión y en lugar de un “no” a una segunda cita, consiguió que Maite le dejara plantado en mitad de la cena.

En ‘First Dates’ hemos visto prácticamente de todo en estos casi 8 años de citas y hemos tenido casos en los que los solteros salen corriendo, pero no por deseo sino por necesidad. En el caso de Ricardo, tuvo que levantarse de la mesa como alma que lleva el diablo porque no llegaba al baño “me hago pis y me cago todo el rato”.

Son muchos los solteros que han querido salir corriendo, que no lo han hecho y que se han llevado una sorpresa. Y algunos otros, que deberían haber salido corriendo de su cita en ‘First Dates’ y que no lo hicieron. Y sino, acordaros de la cita de Luisa y Med, en la que él le llegó a cuestionar hasta que estuviera estudiando medicina, ¿Por qué no se levantó y se marchó?