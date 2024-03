Un soltero entra en ‘First Dates’ con la montera puesta y sale por la puerta grande lleno de besos

Blanca ha regresado a ‘First Dates’ por tercera vez. En su segunda cita sintió un flechazo y la cosa parecía que iba a funcionar, pero después de una cena y un baile, su pareja dijo que no. Está buscando a un hombre cariñoso, con quién hablar, al que llevarle un vaso de leche y “ si hay que ir, se va ”, pero a su edad el sexo no es fundamental.

Juna tiene coche y Blanca ha tenido la sensación de que podía ir a verla al pueblo. Sin previo aviso, a Juan le ha sonado el teléfono y era una amiga que le ha pillado con otra. Juan le ha dicho que estaba cenando y no le ha dado más explicaciones, pero en realidad era solo una amiga porque era mucho más joven que él “ la he tirado varias veces, pero nada ”.

El soltero se ha puesto en pie y le ha entregado a Blanca un calendario de bolsillo del cristo de su pueblo, pero ella no es nada religiosa y encima, se ha dado cuenta de que el calendario era del 2017 “he ido a que me dieran otro y no tenían”.