Arantxa, a punto de salir corriendo en ‘First Dates’: “Casi me doy media vuelta y me voy”

A Raúl no le gusta tirarse flores, pero se siente un poco más culto que la media. Es abogado, pero el traje se lo pone solo de vez en cuando. Tiene cientos de vídeos en Youtube de su música, pero visitas no tiene “no hago música para hacerme famoso, me gusta hacer música para verme un par de veces”. Las mujeres le gustan guapas y en el amor se le puede considerar “un loser, un perdedor en castellano”.