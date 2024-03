Estalla la tensión entre dos solteros de ‘First Dates’: ninguno quiere pagar la cuenta

Fernando tuvo una infancia bastante complicada, tuvo que cuidar de su padre enfermo y “tuve que cortarle la barba a él antes que la mía”. Está estudiando marketing, pero trabaja de azafato en cuanto tiene oportunidades. Vive con su madre y hasta el momento no ha tenido una relación estable. Le gusta el deporte, los videojuegos, viajar…

Anghie , su cita, es una chica muy transparente, espontánea, sincera… Y le gusta entrenar de lunes a viernes. Fernando buscaba a una chica latina porque son más echadas para delante, pero la cita ha comenzado con mucha timidez. Él ha querido saber si estaba estudiando y ella le ha contado que trabajaba con su hermano y que no conocía todavía mucho del país. La verdad, es que Anghie se ha quedado cortada porque Fernando no le ha gustado .

La cena ha comenzado hablando de amor y Fernando ha querido saber si Anghie era romántica y si había tenido muchas parejas. Ella no se ha creído que él nunca hubiera tenido una pareja y se ha reído cuando le ha dicho que buscaba una chica para toda la vida, tener un hijo y hacerlo todo por él. Ella no quiere hijos porque es una responsabilidad muy grande.

Al soltero siempre le ha excitado el poder de la mujer y ella ha entendido que le estaba invitando a pagar la cena a media. Anghie le ha dicho que ella podía pagar la cuenta entera y a él no le ha parecido mala idea, pero no ha tenido muy claro que fueran a tener una segunda cita en la que pudiera pagar él.

En el momento de pagar, Anghie le ha dicho que ella no había traído plata y él se ha quedado en shock “yo tampoco”. A Fernando le ha sentado fatal que ella intentara forzar que la invitara a cenar y se ha mantenido firme “has dicho que ibas a invitar tú”. Ella no sabía muy bien qué hacer y tras intentar irse sin pagar, no ha tenido más remedio que sacar sus 20€ y pagar su parte de la cena.