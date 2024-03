Diana alucina con las experiencias paranormales de su cita en ‘First Dates’: “Se escuchaba solo un sí”

En el tema amor, Diana le ha contado que le había ido fatal, que había tenido cuatro relaciones, pero que no habían acabado bien. Josh le ha contado que no había tenido nada serio y eso a ella, le ha hecho que pensar. El soltero ha querido saber si Diana había cumplido todas sus fantasías y ella le ha soltado un “sí”, algo que él no parece haber cumplido “conoces esa frase de para defraudar a dos personas, no necesito un trío, ya tengo a mis padres”. El soltero no tiene una actividad sexual muy intensa y ella ha tenido claro que su cita ligar, no ligaba nada de nada.