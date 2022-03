Estefanía y Jesús, “una choni” y “un mojón” de cita en ‘First Dates Crucero’

Jesús, sobre Estefanía: “Es choni hasta para el coche tiene un BMW 320”

Estefanía, a Jesús: “Me han traído a un mojón”

Estefanía no quiere un mojón en su vida: “Con un mojón no se te pone así el chorreo”

Igual que sintió que Sabina no era para él, Jesús ha tenido claro que Estefanía no iba a ser el amor de su vida y ella se ha dado cuenta. Entre ellos no han saltado las chispas, pero sí han volados los zascas. Ella le ha llamado mojón a la cara y no se ha cortado un pelo.

Orgullosa de su belleza y con la seguridad de ir rompiendo cuellos allá por donde pasa, Estefanía se ha dado cuenta de que no le había gustado a Jesús nada más mirarle a los ojos. Sin embargo, el joven han intentado mantener el tipo durante toda la cita y le ha llegado a decir que era muy mona. Eso sí, cuando la joven no escuchaba a nosotros no ha confesado que no era su tipo de mujer.