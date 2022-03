La pregunta de Borja descoloca por completo a Lorena en la cita: "No sé qué decir"

Lorena y Borja tuvieron un flechazo nada más cruzar miradas en 'First dates crucero'. Sin embargo, una pregunta de Borja le ha servido para intuir que "Lorena es demasiado dama" para él .

La cuestión en sí era saber con qué animal se sentiría Lorena representada. Mientras ella se quedaba descolocada por la pregunta, él le confesó que ya lo había pensado y que lo tenía claro: "Yo me identifico mucho con el lobo . Es un animal muy puro, que no tiene cruces. Tiene valores que para mí son muy importantes como la familia y la amistad. Además, es leal a todo eso".

A Lorena le pareció original la respuesta de Borja, así que le pidió 'copiarle'. "Me ha gustado lo del lobo. Puedo decir que me gusta ser una loba", expresó. Pero para Borja su indecisión le hizo frenarse en la cita.

Por otra parte, Borja sacó en la mesa el tema del sexo. Y si Lorena no supo decir su animal, tampoco se atrevió a dar muchos detalles sobre su intimidad. "Me gusta caballero y veo que tú lo eres", le dejó caer. Sin embargo, Borja explicaba fuera de la cita que su percecpción era errónea: "Yo soy caballero al 20%, el otro 80% no tanto...".