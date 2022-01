Natalia, al saber que Raúl ha perdido el tren: “La impuntualidad es una falta de respeto”

Con la soltería más o menos recién estrenada, Raúl y Natalia han venido a ‘First Dates Café’ en busca de una persona que les volviera locos de amor a primera vist a, pero no han tenido suerte y se han encontrado el uno al otro.

Raúl y Natalia han sentido que la persona que tenían enfrente no era lo que estaban buscando, pero se han dejado llevar. Ambos han disfrutado de una cita muy amena y divertida con alguien a quien también le apasionaba el baile sin embargo, la química no ha surgido y cualquier detalle valía para no querer repetir.