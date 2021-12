Jesús Vázquez: “Con 22 años viejo, entonces yo soy Tutankamón”

María es una chica que cree en el mal de ojo “por eso me ha ido tan mal en el amor y en todo” y siempre va vestida de rojo. Ha entrado en el restaurante con muchas ganas y a l ver a Amadeo le han entrado los nervios de la primera cita . Los jóvenes se han preguntado por sus lugares de residencia y por la edad. María ha tenido la sensación de que Amadeo tenía 24 años y él ha bromeado diciéndole que le estaba llamando viejo .

“Con 22 años viejo, entonces yo soy Tutankamón” , ha intervenido en tono de broma Jesús Vázquez antes de que los nervios le jugaran una mala pasada a María. El presentador ha llegado en el momento justo y le ha contado que a Amadeo le había encantado verla bailar. Ella se ha sentido halagada y no ha podido negarse a bailar un baile típico de Rumanía en la barra de ‘First Dates Café’.

A Amadeo le ha gustado tanto que no ha dudado en sumarse al baile y agarrarla a la mínima que ha tenido ocasión. “Ha ido muy rápido, me ha agarrado por detrás, pero me ha gustado”, ha asegurado María.