Lo de Javi y Dani no cuaja ni perreando: “No callas mi debajo del agua”

La cita de Dani y Javi ha sido fluida y amena, pero quizás en exceso. Javi ha llevado las riendas de la comida , no se ha callado ni un segundo y lo que podía haber sido una cita a dos, se ha convertido en un auténtico monólogo.

Javi y Dani se han gustado, pero según iban pasando los minutos de su cita, Dani se iba dando cuenta de que Javi tenía demasiada intensidad para él . Le ha hecho la cita muy amena y divertida incluso, le ha hecho una demostración de cómo uno “se parte la columna” bailando twerking , pero no ha sido suficiente.

Durante la comida, Javi le ha explicado que no solía ser tan intenso, que cuando se despertaba no hablaba tanto y que a veces también se quedaba quietecito viendo una película, pero para Javi no ha sido suficiente. En la decisión final le ha explicado que además de por los nervios, se había agobiado escuchándole y le ha soltado un “No callas mi debajo del agua”.