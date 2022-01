Francesco quería que le sorprendieran en 'First Dates Café' pero al final el que ha sorprendido ha sido él: se ha convertido en Fren Waves y le ha cantado una canción a su cita para demostrarle que quiere ser "el primer reguetonero abiertamente gay sin nada de machismo”. A Adrià, la letra le ha parecido "sugerente", pero no tanto su voz...

Era Adrià. Antes de conocerle nos contaba que su rol en su grupo de amigos es el de “payaso” porque está haciendo el tonto todo el rato, pero hay un problema: no le gustan los chicos italianos y ya no solo como pareja, también para entenderse con ellos.

Pero Francesco también quería sorprender a su chico y es que es cantante de reguetón y pop: “Quiero esa reacción, hacer algo que la gente no se espera de ti”. Por eso, intenta lanzarse como “el primer reguetonero abiertamente gay sin nada de machismo”.

A Adrià le parecía “súper interesante”, pero cuando conocía a Fren Waves en directo, con su actuación en el restaurante de ‘First Dates Café’, cambiaba de opinión… Aunque la letra, que decía cosas como esta: "Tu me entras en el alma como espada / por eso antes de irte déjame pedirte / que yo tengo ganas de tenerte un rato más", le parecía sugerente, su voz no le terminaba de encajar: "Francesco no canta mal, pero considero que el Autotune le queda muy bien a su voz".