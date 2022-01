¿Qué es infidelidad y qué no? ¿Dónde están los límites en una relación de pareja? ¿Cuándo se traiciona la confianza? Jesús Vázquez y sus compañeros de ‘First Dates Café’ no piensan lo mismo y el presentador nos confiesa qué le rompería el corazón.

En ese punto, Jesús confesaba lo que él no podría soportar: “Lo que me mataría es que mi pareja me fuera infiel con alguien de otro sexo, me destrozaría el corazón”; “¡Pero con eso no puedes competir! ¿Cómo luchas contra eso?”, se preguntaba su interlocutor.