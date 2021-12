Carlos: “Soy virgen, es la clave de la felicidad”

Carlos lo ha hablado hasta con el mismísimo Dalai Lama y tiene claro que ser virgen es la clave de la felicidad , pero Águeda, un ex monja de clausura convertida en tiktoker , ha flipado al saber que su cita no se había dado ni un beso “Estoy se va a hacer viral” .

