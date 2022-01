Yoli e Isma han tenido una cita muy agradable . Aunque se han llevado bien, han descubierto que existen más diferencias que similitudes entre ellos. Isma tiene dos hijas, y Yoli no quiere ni hablar del tema. "No quiero ser el segundo plato de nadie", asegura.

Por si fuera poco, Isma es omnívoro, algo que Yoli no puede soportar: "A mí que la otra persona coma carne no me gusta demasiado. Soy vegana. Están en la cocina y estar viendo como la otra persona se está friendo un trozo de carne o un trozo de pescado se me revuelve el estómago!, confiesa.