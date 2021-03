España empata con Italia (0-0) y tendrá que cerrar el pase a cuartos en la última jornada del Europeo Sub21

España e Italia firmaron un pacto de no agresión en la segunda jornada del Europeo Sub21. El empate dejó a las dos selecciones dependiendo de sí mismas en la última jornada para pasar a cuartos de final, y las dos lo dieron por bueno con el paso de los minutos. La Sub21 será líder de grupo si gana a la República Checa ( martes a las 21.00 horas en Cuatro ) y si empata estará clasificada, pero dependerá del resultado del Italia – Eslovenia para saber si como primera o segunda.

El empate entre Eslovenia y la Republica Checa hizo que de inicio España e Italia no arriesgaran. Las dos selecciones no veían mal un reparto de puntos que dejará todo por decidir para la última jornada, porque a España le valía con empatar ante los checos para meterse en cuartos y a Italia una victoria por la mínima contra Eslovenia le bastaba para pasar de ronda.

La dureza de Italia contra España

Italia tenía claro que su primer objetivo era no dejar jugar a España , que Zubimendi y Gonzalo Villar no estuvieran cómodos. Y lo consiguieron. Ranieri y Tommaso Pobega vieron la tarjeta amarilla por dos duras entradas a Mingueza. El defensa del Barcelona debuto en España y fue el blanco de las entradas más duras de los italianos , sobre todo el codazo de Pobega que con VAR podría haber dado un disgusto al combinado italiano.

El empate al descanso dejaba a las dos selecciones satisfechas . Lo importante para las dos era no perder y quedarse con las opciones intactas para la tercera jornada, y a España incluso le favorecía más. Luis de la Fuente no quiso correr ningún riesgo, y en el descanso, Pipa entró por Hugo Guillamón que tenía amarilla. Mingueza pasó al centro de la defensa y la Sub21 se reajustó atrás.

No se lo pensó demasiado el seleccionador y con Gonzalo Villar hizo lo mismo. El centrocampista de la Roma no estuvo tan participativo como en el debut ante Eslovenia, y con una tarjeta amarilla, Luis de la Fuente prefirió no tentar a la suerte.